渡辺直美、女性コメディアンの最多チケット販売でギネスに認定 4万4356枚売る 「ハッピーハッピー」と喜び
お笑い芸人の渡辺直美（38）が11日、東京ドームで行われたコメディーショー『渡辺直美（20）in東京ドーム』に出演。公演後、「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」でギネス記録の認定を受けた。
【動画】渡辺直美、ピン芸人初の東京ドーム公演でギネス獲得！“盟友”ゲストもタジタジ？
コメディーショーは、ピン芸人では初めて東京ドームの公演が満員となった。ビヨンセの曲を使ったパフォーマンスのほか、渡辺の生い立ちからの歩みをトークやコントで紹介。千鳥やピース又吉直樹ら豪華なゲストも駆けつけ、詰めかけた4万5000人を爆笑の渦に飲み込んだ。
公演後、公式認定員が、販売されたチケットの枚数が4万4356枚に上ったとし、渡辺に認定証を手渡した。
受け取った渡辺は「うわ、初めてだギネス」と喜びをあらわに。「ギネス持っていたらいいなと思っていたけど、こんな素敵な、芸人にとってありがたきギネスをいただき、ハッピーハッピーです」と話した。
ファンやスタッフに感謝を示し、「この記録をいつか自分で塗り替えられるように今後とも頑張りたい」と意欲を述べた。
