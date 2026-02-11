警察官になりすまし、香川県内に住む80代の女性から現金やキャッシュカードを盗んだ疑いで、徳島市に住む会社員の女が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、徳島市に住む会社員の女（２６）です。



警察によりますと女は、先月30日、何者かと共謀し、香川県内に住む80代の女性に電話をかけ、「香川県警察本部特殊詐欺班です」「あなたの自宅に泥棒が入り、お金が盗まれています」「盗んだ犯人がそのお金について偽札と言っています」「確認する必要があるので、今から女性警察官を向かわせます」などとうそを言ったあと、警察官になりすました女が、女性の自宅を訪れ、現金55万円をだまし取り、さらに「キャッシュカードも確認する」などと言って、女性名義のキャッシュカード2枚を受け取り封筒に入れ、女性が目を離したすきに、あらかじめ用意していた別の封筒とすり替え、盗んだ疑いが持たれています。

警察は防犯カメラなどの映像から女の容疑を特定し逮捕したということです。調べに対し、女は容疑を認めていて、警察は女がいわゆる受け子とみて、調べを進めています。