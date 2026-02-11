◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】女子モーグル決勝１回目が行われ、初出場の中尾春香（佐竹食品）は上位８人で行われる決勝２回目に進むことはできなかった。

Ｗ杯ではトップ１０に７度入り、昨年の世界選手権では自己最高の６位入賞を果たした。素顔は大阪出身で書道が得意。六段の腕前で、今大会のスキー板には自身の名前である「春香」と達筆な文字で入れて「海外で漢字は人気かなって。自分の漢字好きなので。（メダルを取ってカメラに）こうやりたい」と板を両手に抱えて意気込んでいた。デュアルモーグルでリベンジを誓う。

◆中尾 春香（なかお・はるか）２００１年４月１９日生まれ。大阪府出身の２４歳。中学１年でモーグルを始め、２３年全日本選手権デュアルモーグル（ＤＭ）で優勝。Ｗ杯ではＤＭが６位、モーグルは７位が最高。昨季Ｗ杯ランキングは１５位。大阪産業大卒。趣味はサウナとプールでシンクロ。

◆モーグル コブが連なる急斜面を滑走しながら「ターン」「エア」「タイム」の３要素を競う。配点はターン６０％、エア２０％、タイム（スピード）２０％。