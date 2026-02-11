【久保英恵の目】

ミラノ・コルティナオリンピックに出場したアイスホッケー日本代表（スマイルジャパン）の挑戦は、道半ばで終わった。

前回北京五輪はＢ組１位で８強に入ったが、今回は１勝３敗の組４位に終わった。

欧州勢とのレベルの差を痛感

組織力を生かし、守備の局面で相手にプレッシャーをかけて素早く攻めにつなげる日本の特徴が４試合を通じて出せなかった。フィジカルを含めて地道に強化した日本のさらに上を行かれ、欧州勢とのレベルの差を感じる五輪となった。

日本の（人数が多い）パワープレーでも相手のプレッシャーが速く、攻撃のセットがうまくできない場面が多かった。スウェーデン戦などで失点が重なったが、相手にスペースを与えて余裕を持ってシュートを打たれていた。最初の選手が間合いを詰め、次の選手もしっかりとサポートに行くことが大事だと改めて痛感した。

印象的だったのは世界ランキングで日本より下位のイタリアだ。帰化選手もいてスウェーデンなど海外でプレーする選手も少なくなく、地元開催の五輪に向けチーム力をうまく引き上げていたと思う。

私が出場して１勝もできなかった２０１４年ソチ大会を思い出した。そこからチームはレベルアップし、前回の北京大会は３勝して８強に入った。「スマイルジャパン」には今回の敗退をバネにして再び大きく成長することを期待したい。（元女子日本代表ＦＷ）