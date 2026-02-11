経済学者・竹中平蔵氏（74）が11日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、今回の衆院選について言及する場面があった。

衆院選、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一方で目も当てられない結果だったのが、立憲民主党と公明党の合流で1月に結党したばかりの中道。公示前の167議席から100議席以上減らす49議席と、歴史的な大敗となった。

この件について、竹中氏は「今回こういう結果が出た一つの大きな要因は、いわゆるワンイシューエレクションだったんですよ。まさに2005年の郵政民営化の選挙。郵政民営化に賛成ですか、反対ですかと。（小泉純一郎氏が）“反対だったら私は辞めます”って」と指摘する。

また「今回は高市早苗でいいですかと。“反対だったら私は辞めます”と。これはある種、マスコミが作り上げた対立構造なんだけども。野党としてはノーとしか言えないんですよ。そうすると“ノーとしか言えない野党”というレッテルが貼られてしまう」と私見を展開していた。