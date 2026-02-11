元ミス東大でタレントとしても活動する東大大学院在学中の神谷明采（かみや・あさ、２５歳）が１１日、海外から帰国する際に「ファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい」などとＸに投稿し、波紋を広げている。

１１日未明（日本時間）「飛行機ミスりそう」「オンラインチェックインしていて、モバイル搭乗券が発券できない場合 出発６０分を切っても現地発券できるのか」「分刻みの戦い あと９分以内にカウンターにつければ勝ち」「走りすぎてリモワまじで壊れるかと思った」などと連投した後、「ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい」とガンダッシュ（全力ダッシュ）して飛行機に乗りこみ、ＡＮＡのビジネスクラスで優雅に座っている写真をアップ。その後、「全部飲み干した」とラーメンを食べたことを写真とともに報告していた。

この投稿には「飛行機が遅れて何百人もの人が迷惑を被るかもしれないので、二度とそのような乗り方はやめてください」「ファイナルコールでの駆け込み搭乗は、地上スタッフ、ＣＡ、他の乗客に確実に負担をかける それを『たまたま一度』ではなく “いつも迷惑かけて”と自分で書いている」「ファイナルコールは航空会社スタッフはもちろん、空港関係者やその他のお客様、当該機材を使用する次の便、それに関わる皆さんに迷惑がかかる行為です」「地上スタッフさんマジで鬼気迫ってると思うよ 次こそは１５分前行動で！」「とても残念」「ネタだとは思いますけど…遅れて多方面に迷惑をかけてる中でキメ自撮りはビビりました」「いつも迷惑かけているようだけど、金はあるけど教養と常識が無いと言う事か」「自撮りしてる場合ちゃうで」など、多くのコメントが届いている。