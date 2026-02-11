◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第6日 ノルディック複合 個人ノーマルヒル（前半飛躍ヒルサイズ＝HS107メートル、後半距離10キロ）（2026年2月11日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している3大会連続メダリストの渡部暁斗（37＝北野建設）は「ラスト五輪」最初の種目で11位だった。前半飛躍で100メートルを飛び、トップと41秒差の11位で後半距離をスタート。一時10位まで上げたが、最後はビンツェンツ・ガイガー（28＝ドイツ）と一緒にフィニッシュし、写真判定で11位となった。

テレビインタビューに応じた渡部は「これが今の実力かなという感じですね」と切り出し、距離に手応えを感じたかと問われると「今日は実力で追い詰めたわけじゃなく、脱落した人たちがレースを諦めていて、自分もその中でペースが上がらないなと思いながら、一人では上げられないなと思っていたところだったので、クロスカントリーに手応えがあったというよりは、せめて今日のレースだったらスコグルン選手（ノルウェー）とかルゼック選手（ドイツ）についていけたらよかったなと思います」と解説した。

レース序盤に実力者たちと集団になった展開については「彼らと一緒に走って、前の集団のペースも今日のコンディションだと上がらないなと思ってたので、追いつきたいなとは思ってたんですけど、やっぱりみんな苦戦している中で、この深い雪で なかなか自分たちの集団のペースも上がらない中で、自分の体力もいつのまにか削られてしまっていた感じで、ちょっと悔しいです」分析。練習から厳しさを指摘していたコースについては「もうなんでしょうね。人生で一番きつかったかもしれない。コースのプロフィール自体もきついのに、今日のすねまで埋まるような雪が相まって、もの凄いタフなコンディションでしたね」と苦笑いした、

飛躍も含めた初戦の感想についての問いには「ここ2、3シ−ズン、本当に良いレースができてなかった中で、良いジャンプと、クロスカントリーは粘りきれなかったですけど、今できるベストは尽くせたかなと思います」と振り返った。ノルディック複合は17日に個人ラージヒル、19日に団体スプリントが予定されている。