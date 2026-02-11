◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合個人ノーマルヒル(大会6日目/現地11日)

ノルディック複合個人ノーマルヒルに渡部暁斗選手、山本涼太選手、谷地宙選手の3人が出場。前半のジャンプでは、山本選手がトップと19秒差の3位。渡部選手が41秒差の11位、谷地選手が49秒差の15位から後半の10kmクロスカントリーをスタート。

日本勢トップはオリンピックでの引退を表明している渡部選手。粘り強い滑りで順位を維持し11位でフィニッシュ。山本選手は15位、谷地選手は23位となりました。

フィニッシュ後には、柔らかい雪でもあった厳しいコースに完走した選手たちが倒れ込む姿も。渡部選手はタフなコースに「人生で一番キツかったかもしれない（笑）。コースそもそもがキツいのに、スネぐらいまで埋まる雪が相まって、ものすごいタフなコンディションでした」と話しています。

【結果】金 イェンス ルーロス オフテブロ（ノルウェー）銀 ヨハンネス ラムパルター（オーストリア）+1.0秒銅 エーロ ヒルボネン（フィンランド） +2.5秒ーーーーーーーーーー11位 渡部暁斗 +1分52秒15位 山本涼太 +2分57秒23位 谷地宙 +4分19.5秒