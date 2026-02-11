¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡WBCÍ½È÷ÅÐÏ¿¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥·¡¼¥º¥óÍ¥Àè¤â¡ÖÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ÎÎý½¬Á°¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü½é¤á¤Æ²ñ¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¡È¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢À¨¤¯¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿WBC¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊý¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖWBC¤Î»î¹ç¤Ç¡¢²¿¤«ÆüËÜ¤ÎÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢´Ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¤ËÀ¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ¤Î½Ð¾ì¼Âà¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸Í½È÷ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦Æ£Ê¿¤¬ÄÉ²ÃÁª½Ð¡£¤³¤ÎÆü¤ËÉé½ý¤·¤¿ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤â¼Âà¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¼«Ê¬¤Î³«Ëë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅÐÈÄ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÅê¤²¤¿¼¡¤ÎÆü¤ËàÍè¤Æ¤¯¤ìá¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸·¤·¤¤¡£°ìÈÖ¤ÏÃ¯¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¥±¥¬¿Í¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Ëü¤¬°ì¡¢¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿µ½Å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
