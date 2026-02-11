中島健人さん（31）の2ndアルバム『IDOL1ST』（2月18日発売）に、渡辺直美さん（38）とのコラボ楽曲が収録されることが発表されました。

コラボした楽曲のタイトルは『Gods‘Play feat.Naomi Watanabe』。“ICONIC”をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作。以前より親交のあった渡辺さんをゲストに招き、アイコニックな2人の掛け合いによって生まれた化学反応が聞きどころの楽曲となっています。

■中島健人「2人で夢を語った」

8年来の友人である渡辺さんとのコラボについて中島さんは「3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語った」とコメントし、「その時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました」と思いをつづりました。

また、渡辺さんは「コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！」と感想を明かし、「ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！」と喜びであふれるコメントをしました。