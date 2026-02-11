ＴＷＩＣＥのダヒョンが１１日、足首を骨折し、来月７日までの北米ツアー出演を見合わせると発表した。

所属事務所「ＪＹＰエンターテインメント」が、ファンとの交流サイトで「ＴＷＩＣＥ・ダヒョンの健康状況と今後のスケジュール」と題し、英語で「北米ツアーの初めからダヒョンは足首の違和感があり、治療を受けてきました。韓国に戻ってから更なる検査をした結果、骨折と診断されました。医師からは加療と休養することを指示されています」と報告。

ダヒョンは負傷後も座ったままパフォーマンスするなど、ステージに立ち続けたが「パフォーマンスを続けることで、患部の回復を妨げる可能性があります。アーティスト、事務所、医療従事者による慎重な協議の結果、２月１３日から３月７日までの北米ツアーに参加しないことを決めました」と休養を決めたという。

今後については「ダヒョンはその間、治療と回復に専念し、元気な姿でファンの前に戻れることを楽しみにしています。今後の参加スケジュールについてはダヒョン本人および医療関係者と協議のうえ、回復を見守りながら決定します」とした。