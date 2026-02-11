1月にJ2鳥栖からベルギー1部シントトロイデンに加入したFW新川志音（18）が11日にオンラインで加入会見を開き、壮大な目標を掲げた。

「自分の一番の目標はバロンドール（世界最優秀選手）。それを成し遂げるにはまだまだ成長しないといけない。まずはこのクラブで活躍しないとステップアップできない。シーズン終わるまでに5点は取りたい」。背番号は中学時代にも背負った99。原点と言えるナンバーで新天地のスタートを切る。

身長1メートル71と小柄だが、スピードとフィニッシュの精度の高さが武器。昨季はJ2鳥栖で33試合に出場、うち27試合は途中出場だったが、限られた時間の中で5得点を記録した。クラブのアンバサダーを務める元日本代表の岡崎慎司さんが憧れの存在。面識はなく「泥くさいプレーが好き。あの身長でどうやってやっていくか。世界で戦うために必要なことを聞きたい」と対面を心待ちにした。

◆新川 志音（しんかわ・しおん）2007年（平19）8月6日生まれ、大阪府出身の18歳。大阪府の強豪街クラブ「RIP ACE SC」から鳥栖U―18に進み、17歳だった25年2月に2種登録選手としてトップ登録。同年10月9日に高校卒業を待たず鳥栖とプロ契約を締結した。25年はJ2リーグ33試合出場5得点。U―18日本代表に加え、飛び級でU―22日本代表に招集された。身長1メートル71、65キロ。