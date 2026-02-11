ミラノ・コルティナオリンピックは１１日にノルディック複合・個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、第一人者の渡部暁斗（北野建設）は１１位、山本涼太（長野日野自動車）は１５位、谷地宙（ＪＡＬ）は２３位だった。

優勝はイエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）。

今季限りでの引退を表明している渡部は前半飛躍は１１位。トップと４１秒差で追ったが、上位争いはできなかった。最後は１０位のドイツ選手と並ぶようにゴールし、写真判定の末に１１位となった。

渡部はレース後に「人生で一番きつかった。そもそもきついコースなのに、すねまで埋まるくらいの雪が相まって、ものすごいタフなコンディションでした」と話した。

渡部は五輪では、この種目で２０１４年ソチ大会と１８年平昌大会で銀メダルを獲得。前回北京大会でもラージヒルで銅、団体で銅メダルを獲得したレジェンドだ。ワールドカップでは今季、２９６試合出場の世界歴代最多記録を樹立。３００試合の大台にも達している。この大会ではこの後、個人ラージヒルと２人が出場する団体が予定されている。

前半飛躍で３位につけた山本はスタート直後から後続に抜かれ順位を下げた。谷地宙（ＪＡＬ）も前半の１５位から順位を下げた。