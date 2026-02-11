歌手の石原詢子さん（58）が、詩吟揖水流（いすいりゅう）の家元として東京・大阪で開校している詩吟教室『揖水流詢風会（いすいりゅうじゅんぷうかい）』主催の初吟会を、2月2日（月）東京会場、2月9日（月）大阪会場で開催。会では6日に公表した乳がんの現状を説明しました。

■石原詢子「少しの間レッスンはお休みをいただくことになります」

石原さんは冒頭に「新しい年になってから吟を奉納するというのが初吟会です。こういった場所に立って吟ずるということが成長過程での大切な1つとなりますので、今日は日頃の成果を思う存分発揮できるよう、楽しんで吟じていただきたいと思います」と激励の言葉を送りました。

また、6日に公表した乳がんについては「治療のため、少しの間レッスンはお休みをいただくことになりますが、現在はいたって元気ですのでご心配なさらないでくださいね」と、病状を説明しました。

■「興味を持っていただく機会を作る」詩吟の普及を誓う

約3時間にも及ぶ会の最後には、石原さんによる模範詩吟として『江南の春』などの吟詠を披露。会を終えて「生の尺八演奏の手助けもありましたが、音程がかなりしっかりとれていました。皆様の成長がはっきりと感じられ、ご指導させていただいている私もとても感慨深いものがありました」とコメントしました。

そして「現在は“初吟会”や“昇段試験”を恒例行事として行っていますが、詢風会の10周年に向けて、生徒の皆さんのモチベーションを上げるためにも、また新しく詩吟の奥深さに興味を持っていただく機会を作るためにも、さまざまなイベントを行っていきたいと思います」と、さらなる詩吟の普及を誓いました。