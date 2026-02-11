山下智久が「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントでのオフショットを自身のSNSに大量投稿した。

■「どの瞬間の山Pも素敵」「どこの角度でもかっこいいなんてありえない」

山下智久が、東京・代官山に2月12日にオープンする「ディオール」のあらたなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントを訪問、その華やかな存在感で来場者を魅了した。

様々な媒体で、当日の様子やコメント動画などが公開中だが、自身のSNSにもレアなオフショットを多数投稿。

ストア内でのショットや、屋外の美しい日本庭園で佇む姿、さらにはフォトコール会場を颯爽と歩く姿まで、多彩なシチュエーションで様々な輝きを見せる山下智久の魅力を、たっぷりと確認することができる。

なお、全13枚のショットは、半数近くがその美しい横顔が捉えられたもので「横顔ありがとうございます！」「横顔も笑顔もだーいすき」などの声が多数。

しかし、結局「どの瞬間の山Pも素敵」「どこの角度でもかっこいいなんてありえない」「どの角度から見ても美しいのはなんでだ」「かっこよすぎて意味わからん」という結論に落ち着いてしまうのは、山下智久ならでは。美麗ショットを存分に堪能しよう。