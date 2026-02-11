自民党の圧勝で終わった第51回衆院選。単独過半数どころか3分の2超の議席を確保し、巨大政党となった。

その結果、自民党は参院で否決された法案を衆院で再可決できることとなったため、高市総理肝煎りの政策に注目が集まっている。

「日本維新の会との連立合意に盛り込んだスパイ防止法案や、外国人の土地取得への規制強化法案、そして国旗損壊罪の創設などです。現在の刑法には『外国を侮辱する目的で外国の国旗を損壊するなどした場合に2年以下の拘禁刑』などの規定がありますが、自国の“日の丸”には適用されません。これらの“やりたくてやれなかった政策”を進めることが可能となりました」（政治部記者）

まだ実際に国旗損壊罪が成立するわけではないのだが、Xではある投稿が早くも波紋を巻き起こしている。

《国旗損壊罪の栄えある逮捕者第一号は僕になるのかな…》と汚れてぼろぼろになった日本国旗の画像をアップしたのは、現代美術家の会田誠氏だ。

「会田さんは東京芸大出身、1993年にレントゲン藝術研究所で開催された『fo（u）rtunes part2』でデビューした現代美術家です。性的なモチーフを作品に使うことが多く、2012年に森美術館で行われた個展で性暴力に反対する市民団体から抗議を受けたり、2018年には京都造形大学での社会人向け『ヌードを通して、芸術作品の見方を身につける』公開講座の内容に関して、受講した女性が急性ストレス障害を発症したとして大学側を提訴するなど、タブーのギリギリを攻める芸術活動を繰り広げています」（社会部記者）

会田氏は《ちなみに、これは2018年の個展「ground no plan」のメイン作である、物体と映像投射とテキストが組み合わさったインスタレーション作品の一部です》と作品全体の画像も掲載、続けて《僕はデビュー以来ほぼ一貫して「自分の足元である日本社会」を題材やテーマにしてきました。あんまり日本の現代美術家はやりたがりませんが。例えばその一環として、少女を多く扱った時期もあります。まあ「臭いものの蓋を開ける」というのが僕の代表的な手法なので、嫌われるのはしょうがないですね》とコメントしている。

この画像には、賛否両論数多くのコメントが寄せられている。

《表現の自由だと思って悦に浸ってるところ悪いけど、自分が大事にしてるペットを八つ裂きにされて燃やされそれを展示されても芸術だと受け止めろよ》

《左の界隈の人達って、こういう行為は仲間内で盛り上がれるだけで、実際には若い人を左から遠ざけてるってのにいつ気付くんだろう・・・》

攻撃的に否定する声も多いが、肯定派も多い。

《俺は物凄い勇ましさを感じたけど…作品の意図はどうなんだろう…》

《初めて見ました。私はこの作品が好きです。美しいと思うし、自分の中の「愛国心」にも響くようです。日本はこのようにして苦難を歩み、現在も汚れているけれど、それでも日本なんだと》

この作品によって何を感じるのかは人それぞれ。様々な感想が書き込まれていた。

「現代美術に正解はないわけで、会田さんも製作意図を事細かく説明したりもしないでしょう。見て、何を感じたかは、本当に人それぞれです。ただ、自民党圧勝で今後の日本は変化していくわけで、国を象徴する国旗に対してどう思うのか、国民それぞれの思い入れを考えるきっかけになるかもしれません」（前出・記者）

高市総理は、この作品を見たときに何を思うのだろうか。