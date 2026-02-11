村瀬心椛と名勝負、ユ・スンウンの自撮りが…

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで、銅メダルに輝いた韓国の18歳ユ・スンウンが表彰台で犯した“大失敗”にファンの注目が集まっている。

9日（日本時間10日）に行われた決勝で、ユ・スンウンは日本の21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）と好勝負を展開した。3本目の最後まで高得点を求め続けた2人。金にうれし泣きの村瀬とハグしたユ・スンウンは、日本語で「ヤバい」「オメデトウゴザイマス」と祝福の言葉を送った。

問題はこの後だ。この大会ではサムスンのスマートフォンが選手に支給されており、表彰台での自撮りがお約束。ユ・スンウンがスマホを取り出してシャッターを切ったものの、自分の顔がほぼ切れてしまい、村瀬と銀メダルのゾイ・サドフスキ＝シノット（ニュージーランド）の笑顔だけが写る構図になってしまった。

この1枚が五輪公式Xなどで公開されると、ファンの間で話題となった。

「自分の顔が4分の1しか写ってないじゃん。かわいすぎて死ぬ」

「自分が見切れちゃってる〜」

「何で顔が切れちゃってるの？望んだことならいいんだけど…」

「本人の顔がないよ！」

「撮るとき焦ってたのかな？」

様々な言葉で笑いが漏れていた。



（THE ANSWER編集部）