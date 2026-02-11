風間公親（木村拓哉）はなぜ警察官を育てることになったのか？ 「教場」シリーズを振り返る渾身の映像が解禁に
木村拓哉が主演を務める人気ドラマ「教場」シリーズを網羅する8分ものスペシャル映像が、YouTubeの「東宝MOVIEチャンネル」にて解禁となった。
【動画】木村拓哉演じる風間の軌跡を8分でたどる
その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数140万部を突破、2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され大きな話題となった。
そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、「教場」シリーズの集大成となるプロジェクトが始動。主演・木村拓哉×監督・中江功×脚本・君塚良一が再集結し、2026年にシリーズ史上初となる“映画”として2部作が公開。1月1日からNetflixにて配信が始まった前編『Reunion』は12月29日〜1月4日までの日本におけるNetflix週刊TOP10（映画）で1位を獲得した。そして、2月20日には後編となる映画『教場 Requiem』が公開される。
今回解禁された映像は、風間教場の卒業生たちの衝撃的な警察学校生時代を描いたSPドラマ『教場』『教場II』、鬼教官・風間公親が生まれるきっかけとなった風間の過去を描いた連続ドラマ『風間公親−教場０−』から、最終章となる映画『教場 Reunion／Requiem』へと続く、風間公親の軌跡をたどる特別な映像になっている。
さらに、12日からは主演の木村を中心としたキャストたちが、フジテレビ系の様々なテレビ番組に出演することも発表された。
映画『教場 Reunion』は、Netflixにて配信中。映画『教場 Requeim』は2月20日公開。
※木村拓哉を始めとした映画『教場 Requiem』キャストが登場する番組は以下の通り。
＜映画『教場 Reunion』キャスト登場番組＞
■バラエティ・トーク番組
1．12日（木）フジテレビ「この世界は1ダフル」（教場特集／VTRゲスト：木村拓哉）
2．13日（金）フジテレビ「ぽかぽか」（ゲスト：綱啓永、中山翔貴）
3．14日（土）フジテレビTWO「男おばさん！！」（ゲスト：綱啓永） ※リピート放送あり
4．16日（月）フジテレビ「ネプリーグ」（教場スペシャル／ゲスト：木村拓哉、大島優子、三浦翔平、和田正人、綱啓永、齊藤京子、井桁弘恵、大島優子、佐藤勝利）
5．18日（水）フジテレビ「ホンマでっか！？TV」（ゲスト：木村拓哉）
6．19日（木）フジテレビ「トークィーンズ」（ゲスト：木村拓哉）
7．20日（金）フジテレビ「ウワサのお客さま」（ゲスト：大友花恋）
8．20日（金）フジテレビ「全力！脱力タイムズ」（ゲスト：井桁弘恵）
9．22日（日）フジテレビ「なりゆき街道旅」（ゲスト：和田正人）
10．24日（火）関西テレビ「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（ゲスト：木村拓哉、佐藤勝利）
11．26日（木）フジテレビ「トークィーンズ」（ゲスト：木村拓哉）
12．27日（金）フジテレビ「全力！脱力タイムズ」（ゲスト：齊藤京子）
■情報番組
「めざましテレビ／めざましどようび」めざましじゃんけん
13．12日（木）金子大地、浦上晟周、丈太郎
14．13日（金）木村拓哉
15．14日（土）佐藤勝利
16．16日（月）倉悠貴
17．17日（火）井桁弘恵、大原優乃
18．18日（水）倉悠貴、中山翔貴
19．19日（木）齊藤京子
20．21日（土）和田正人
「めざましテレビ」マンスリーエンタメプレゼンター
21．16日（月）、23日（月）倉悠貴
【動画】木村拓哉演じる風間の軌跡を8分でたどる
その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数140万部を突破、2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され大きな話題となった。
今回解禁された映像は、風間教場の卒業生たちの衝撃的な警察学校生時代を描いたSPドラマ『教場』『教場II』、鬼教官・風間公親が生まれるきっかけとなった風間の過去を描いた連続ドラマ『風間公親−教場０−』から、最終章となる映画『教場 Reunion／Requiem』へと続く、風間公親の軌跡をたどる特別な映像になっている。
さらに、12日からは主演の木村を中心としたキャストたちが、フジテレビ系の様々なテレビ番組に出演することも発表された。
映画『教場 Reunion』は、Netflixにて配信中。映画『教場 Requeim』は2月20日公開。
※木村拓哉を始めとした映画『教場 Requiem』キャストが登場する番組は以下の通り。
＜映画『教場 Reunion』キャスト登場番組＞
■バラエティ・トーク番組
1．12日（木）フジテレビ「この世界は1ダフル」（教場特集／VTRゲスト：木村拓哉）
2．13日（金）フジテレビ「ぽかぽか」（ゲスト：綱啓永、中山翔貴）
3．14日（土）フジテレビTWO「男おばさん！！」（ゲスト：綱啓永） ※リピート放送あり
4．16日（月）フジテレビ「ネプリーグ」（教場スペシャル／ゲスト：木村拓哉、大島優子、三浦翔平、和田正人、綱啓永、齊藤京子、井桁弘恵、大島優子、佐藤勝利）
5．18日（水）フジテレビ「ホンマでっか！？TV」（ゲスト：木村拓哉）
6．19日（木）フジテレビ「トークィーンズ」（ゲスト：木村拓哉）
7．20日（金）フジテレビ「ウワサのお客さま」（ゲスト：大友花恋）
8．20日（金）フジテレビ「全力！脱力タイムズ」（ゲスト：井桁弘恵）
9．22日（日）フジテレビ「なりゆき街道旅」（ゲスト：和田正人）
10．24日（火）関西テレビ「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（ゲスト：木村拓哉、佐藤勝利）
11．26日（木）フジテレビ「トークィーンズ」（ゲスト：木村拓哉）
12．27日（金）フジテレビ「全力！脱力タイムズ」（ゲスト：齊藤京子）
■情報番組
「めざましテレビ／めざましどようび」めざましじゃんけん
13．12日（木）金子大地、浦上晟周、丈太郎
14．13日（金）木村拓哉
15．14日（土）佐藤勝利
16．16日（月）倉悠貴
17．17日（火）井桁弘恵、大原優乃
18．18日（水）倉悠貴、中山翔貴
19．19日（木）齊藤京子
20．21日（土）和田正人
「めざましテレビ」マンスリーエンタメプレゼンター
21．16日（月）、23日（月）倉悠貴