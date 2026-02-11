徳島県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「鳴門市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件のひとつ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、徳島県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「市全体が穏やかで人口密度が比較的低く、犯罪件数も少なめ」（50代男性／東京都）、「明るく楽しい雰囲気で治安も良さそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「観光地でも落ち着いていて、地域の人が穏やかだから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「自然と利便性がバランス良く整っているため住みやすいイメージです」（30代女性／愛知県）、「地域のつながりと穏やかな生活環境がしっかり根付いているから」（40代男性／愛知県）、「県庁所在地がある事で、商業施設が多く夜間でも人通りがある事から比較的に治安がいいと思います」（30代男性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：鳴門市／65票徳島県の北東端に位置し、淡路島との間に「鳴門の渦潮」で有名な鳴門海峡を持つ市です。瀬戸内海国立公園の一部であり、豊かな海の幸に恵まれた自然景勝地。高速道路や明石海峡大橋を通じて京阪神からのアクセスも良く、観光地としても知られています。市全体として地域コミュニティがしっかりしており、静かで人情味のある雰囲気が特徴。犯罪の発生が少ない穏やかな環境が、治安の良さにつながっていると考えられます。
1位：徳島市／83票徳島県の県庁所在地であり、四国三郎・吉野川のデルタ地帯に発展した城下町です。毎年8月に行われる「阿波おどり」で全国的に有名。市の中心には眉山がそびえ、豊かな自然と都市機能が調和しています。行政機関や商業施設が集まっており、交通の利便性も高いです。都市部であるため一定の犯罪はありますが、地域社会の結びつきが強く、比較的落ち着いた環境が保たれており、他の都市と比べても安全性が高いと評価されています。
