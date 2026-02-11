フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは2月8日、自身のInstagramを更新。私服姿のオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：本田紗来さん公式Instagramより）

「望結が撮ってくれました」

紗来さんは「もんじゃっっもんじゃっっもんじゃっっ　ここどこでしょう　とっても好きな街！良い街！望結が撮ってくれました」とつづり、6枚の写真を投稿。オフショットを公開しました。きれいめのグレーのジャケットに黒いショートパンツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美脚が際立つスタイルを披露。3、4枚目では、まるで手をつないでいるかのような写真に、思わずドキッとしてしまいます。

この投稿にファンからは、「かわい過ぎる〜」「もんじゃ最高だね」「さらちゃんきれい」「手つなぎかわいい　美脚」「デート風ショットきたぁ」「お人形さんかな」との声が寄せられました。

「仲良し姉妹かわいい」

紗来さんは1月12日の投稿で、「お正月のみゆさん」とつづり、姉で俳優・フィギュアスケート選手の望結さんとのツーショットを公開。コメントでは、「二人ともステキ」「かわいさ半端ねぇ」「仲良し姉妹かわいい」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)