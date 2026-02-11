「デート風ショットきたぁ」本田紗来、美脚際立つオフショットに反響！ 「お人形さんかな」「きれい」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは2月8日、自身のInstagramを更新。私服姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】本田紗来、美脚が際立つオフショットに反響！
この投稿にファンからは、「かわい過ぎる〜」「もんじゃ最高だね」「さらちゃんきれい」「手つなぎかわいい 美脚」「デート風ショットきたぁ」「お人形さんかな」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「望結が撮ってくれました」紗来さんは「もんじゃっっもんじゃっっもんじゃっっ ここどこでしょう とっても好きな街！良い街！望結が撮ってくれました」とつづり、6枚の写真を投稿。オフショットを公開しました。きれいめのグレーのジャケットに黒いショートパンツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美脚が際立つスタイルを披露。3、4枚目では、まるで手をつないでいるかのような写真に、思わずドキッとしてしまいます。
「仲良し姉妹かわいい」紗来さんは1月12日の投稿で、「お正月のみゆさん」とつづり、姉で俳優・フィギュアスケート選手の望結さんとのツーショットを公開。コメントでは、「二人ともステキ」「かわいさ半端ねぇ」「仲良し姉妹かわいい」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
