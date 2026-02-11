シンガー・ソングライターのアンジェラ･アキさんが11日、約14年ぶりにニューアルバム『SHADOW WORK』をリリース。全国ツアーの開催も発表されました。

2014年に渡米、ミュージカル音楽作家としてデビューし2024年に日本で音楽活動を再開したアンジェラさんが、オリジナルアルバムをリリースするのは、2012年7月の『BLUE』以来、約14年ぶり。収録されているのは『Pledge』やニューシングル『Floating Planets』などを含む全新曲15曲です。

アルバムのタイトル『SHADOW WORK』は、心理カウンセリングの一つで、自分の心の影や闇を認め、統合していく自己理解のプロセスのことだといいます。

収録されている『Dance with Darkness』は、アンジェラさんが今作で最後に制作した曲。この楽曲についてアンジェラさんは、「闇のなかにいるのはお化けかと思いきや、いろんな自分だった。子供のままでいられなくて早く大人にならされた自分、でも大人になれなかった自分、幼少期の記憶のまま凍っていた自分……。だけど、そういう闇のなかの自分を見ないでおこうとするのではなく、闇を闇として抱えられる力があれば変わるんじゃないか、闇のなかで踊ればいいんじゃないかって」と語っています。

そして、全国ツアー『Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK』の開催も決定。全国30都市、31公演の開催を予定しているということです。