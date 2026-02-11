元なでしこジャパンの澤穂希さんが１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。アスリートゆえの温泉の利用法を明かす一幕があった。

今回は「温泉を愛する女が大集合！」。

「昔から温泉は大好きなんですけど」と話し出した澤さんは「現役時代はお風呂を楽しむっていうより体のメンテナンスが優先になっていて」と続けた。

その上で「（温冷）交代浴をすごくメインになっていて。温かいの３分、冷たいの１分を×３セットやるんですけど、必ず冷たい水で上がるんですよ。そうすると、血管がギュッとなって、すごく体に良かったり、自律神経にもすごく良かったりするので」と具体的に説明。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「サッカーで痛めたところも温泉に行くと、ああ、楽になったってなる？」と聞かれると「楽になりました。次の日、アイシングみたいな感じで足とかはアイスバスしたりしますし、引退してようやく温泉を楽しめるようになって。年始は必ず１月３日と４日、行きつけの温泉掛け流しのすごいいい温泉があって。そこの来年の予約をして帰ります」と笑顔で明かしていた。