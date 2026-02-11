俳優の寺田心さん（17）が11日、ペットライン『シニアのそなえ特別セミナー』に登場。自身が月に一回、老犬ホームへ介助に行っている経験や、シニア犬のリハビリ体験について明かしました。

2年間『いぬとねこ シニアのそなえプロジェクト』に携わってきた寺田さん。“シニア犬を支えるために必要なこと”を聞かれると「もちろん愛犬はかわいいし、大好きですけど、おしっこの粗相が増えてしまったりとか、いつものところにしてくれなくなったりとか、いつものように元気に歩いてくれなくなったりとか、さみしさというのか悲しくなっちゃたりとか、メンタル的にもちょっとずつ落ち込んでいきがちになっていくと思う」と語りました。

続けて「あらかじめこういうことがシニア期になってくると起きてしまうんだっていうのを知って“心の準備をしておくべき”かな」と話しました。

また月に一回、老犬ホームに通っていることを明かした寺田さんは「ずっと（老犬ホームへ）行かせてもらっているんですけど、朝はみんなにご飯をあげて、それぞれちゃんとのむお薬もあったりとかして、お水もとりかえて、お部屋のお掃除して、その日お風呂に入れる子はお風呂に入れてあげたりとか、爪を切ってあげたりとか色々していましたね」と振り返りました。

さらに、セミナーが始まる前にシニア犬のリハビリ体験をした寺田さんは「靴下をはかせていただいたりとか、ブラッシングもさせていただきました」とコメントしました。