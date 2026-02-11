高市早苗首相が１１日、Ｘ（ツイッター）に「ミラノ・コルティナオリンピック、スキージャンプ混合団体の皆様、銅メダル獲得、誠におめでとうございます」と祝福メッセージを投稿した。

「４選手が力を合わせ、混合団体では日本初となる歴史的なメダルを掴み取って下さいました」「個々の高い技術はもちろん、チーム全員で一丸となって大空へ挑む強固な『絆』こそが、この快挙をもたらしたのだと感じます」「スキージャンプＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮの歩みを、私もとても誇りに思います」

５００件超のコメントが殺到。選手を祝福、称える投稿とともに、首相のメッセージを「感動的なお言葉ですね」「総理、ちゃんと調べてる」「気配り、とんでもない配慮がうかがえますね」「コレ見たらきっと総理の大ファンになるだろな」「日本の総理大臣のこのようなコメントは一般人の私から見てもうれしい気持ちになります」「素敵なメッセージ」「国民愛を感じます！」「選手やサポート関係者の皆さんに対する素晴らしいメッセージですね」「選手たちも俄然やる気だす思います 高市早苗総理からの激励は重みが違いますね」「Ｘでおめでとう御座いますといえる総理素晴らしいです」などの投稿も相次いでいる。