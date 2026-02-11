国政へ決意新たに！衆院選・小選挙区の当選証書付与「身の引き締まる思い」「地元の声届ける」新潟
2月8日に投開票された衆院選の小選挙区の当選者に新潟県選挙管理委員会から当選証書が渡されました。当選者たちは有権者から託された思いを胸に、国政に向け決意を新たにしていました。
11日、県庁に姿を見せたのは、8日の衆院選で県内5つの小選挙区で当選した本人やその代理人です。
自民党の政治とカネをめぐる問題などを受け、立憲民主党が全勝した前回から一転、今回は高市政権の高い支持率を追い風に自民党が全ての議席を独占。
【新潟1区選出・自民 内山航 氏】
「そこ（委員長席）に座るんですか」
【県選挙管理委員会】
「これは授与するほう」
待ち時間には国会議員として先輩となる新潟2区選出の国定勇人さんと東京での生活についての話題に。
【新潟2区選出・自民 国定勇人 氏】
「どれくらいホテル生活したかな」
【新潟1区選出・自民 内山航 氏】
「やっぱりホテル泊まるんですね」
【新潟2区選出・自民 国定勇人 氏】
「1週間くらい。（議員宿舎の）前の人が退去して、クリーニングをして入って行くから」
そして…
【県選挙管理委員会 桜井甚一 委員長】
「内山航さん、右は新潟県第1区において、衆議院議員に当選したことを証明するため、ここに当選証書を付与する」
内山さんは県選挙管理委員会から受け取った当選証書をまじまじと見つめます。
【新潟1区選出・自民 内山航 氏】
「率直に言って、うれしさよりも緊張感・使命感が勝っているところ。改めて身の引き締まる思い」
また、これまで比例で当選していた国定さんは今回初めて県庁で当選証書を受け取りました。
【新潟2区選出・自民 国定勇人 氏】
「改めて小選挙区で民意によって選ばれたんだなと、身の引き締まる思い」
有権者から託された思いを背負い、新たな任期をスタートさせる当選者たち。
【新潟1区選出・自民 内山航 氏】
「地元の声を東京にしっかりと届けると、そのパイプ役になると、それに尽きるんだと思う」
【新潟2区選出・自民 国定勇人 氏】
「非常に高い期待感をいただいての船出ということになる。これが失望に変わることのないように、高市政権一丸となって、スピード感を持って、一つ一つ解決していきたい」
当選者は2月18日に招集される見通しの特別国会で初登院します。