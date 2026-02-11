東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が、YouTube「アスリートキャリア」に出演。五輪とビジネスについて解説した。

なぜ冬季五輪は2月に開催されるのか？

冬のイメージは12月〜1月だが、今回のミラノ・コルティナ五輪は2月4日に開幕した。

小林氏は「米国でNFLのスーパーボウルが2月8日（日本時間9日）にあった。（五輪は）スーパーボウルが終わってからじゃないとマズい」と説明した。

NFLのナンバー1を決めるスーパーボウルは全米視聴率40％を超える超人気コンテンツ。今年のハーフタイムショーでは、バッド・バニー、さらにはレディー・ガガがサプライズ出演して話題となった。全米視聴者数は1億人を超える。

なぜ、五輪の開催に影響するのか？

小林氏は「米国のTV局が五輪に一番お金を払っている。五輪の一番の収入源が米TV局NBCの放映権料なんです」と明かした。

かつて9月や10月に行っていた夏季五輪が7月という最も暑い時期に開催されるのも8月に入るとアメフトのオープン戦などシーズンに重なるからだという。

「五輪はアメフトを避けたスケジュールで行っている。五輪はスポーツの祭典であると同時に超巨大ビジネスなんです」と説明した。