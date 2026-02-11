歌手の遊助さん（46）が11日、デビュー17周年記念日となる3月11日に、初のリアレンジアルバム『遊助世代』をリリースすることを発表しました。

今回のアルバムは、過去にヒットした代表曲10曲を、“令和の新曲”として鳴らし直す“コラボリアレンジアルバム”。コラボには、湘南乃風やMay J.さん、大原櫻子さんら全6組のアーティストが参加しています。

遊助さんはアルバム発売について、「思い入れのある当時の曲たちを、思い入れのあるアーティストやstaff達と、今の自分だからこそ作れる音や感覚や声で仕上げてみました。僕自身色々な世代の方からよく言われるのが“世代です”です。そんないろんな世代の人達が時代を、超えたり戻ったりしていただけたら幸いです」とコメントしています。

また、コラボアーティストとしてアルバムに参加した湘南乃風は、「地元が近いこともあり、湘南乃風がまだグループになる前からずっと僕らを見て応援してくれていた遊助からのオファー。断る理由なんてあるはずもなく、愛情を込めて、全力で制作させてもらいました」と心境を明かしました。