¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬ÃæÅè¾¡É§¤ËÇÔ¤ì¤Æ£Õ£×£Æ³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤ËÄ©Àï¤âÇÔËÌ¡£Èá´ê¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤ÏÃæÅè¤Î½³¤êÂ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¡¢¾å¤«¤é´éÌÌ¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤ËÀÄÌÚ¤ÏÇØ¸å¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÏÓ½½»ú¤«¤é¤Ò¤¶½½»ú¡¢Â£´¤Î»ú¸Ç¤á¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇºÇ½é¤Î¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤ÈÃæÅè¤«¤é´éÌÌ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª·è¤Þ¤ê¤Îà»£±Æ¥¿¥¤¥àá¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬Ê§¤¤¤Î¤±¤Æ¤³¤ì¤òµö¤µ¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇØ¸å¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æà»Òµã¤¤¸¤¸¤¤¾õÂÖá¤Ç¼ó¤òÁÀ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë°Ü¹Ô¤À¡£¤À¤¬¤³¤ì¤ò¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ÆÆ¬¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£ÃæÅè¾¡É§¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤³¤Ë¡¢°¦¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë°¦¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£ÇÔ°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÄ¾Á°¤Ë¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤«¤é¡Ø¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤«¡ØÂçÀã¤Ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¤È°Ëâ²¾ÌÌ¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¿°¤ò¤«¤à¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÙ¸ý¶³»Ê¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¹õËë¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæÅè¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ä¡£¿²µ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£°ì½Ö¤Î·ä¤ÇÅê¤²¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÇÀï¤¦¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤ËÍê¤â¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¾¡°ø¤Ï¥«¥·¥ó¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÀª¤¤¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥«¥·¥ó¤µ¤ó¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤À¤È»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÃúÇ«¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£