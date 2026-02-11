ドル売り一巡となっている。アジアからロンドン中盤にかけて前日発表の予想を下回る12月の米小売売上高を受けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げが意識され、ドルが売られたが、足元では、1月の米雇用統計の発表を控えてドル売りが一巡している。



ドルカナダはロンドン中盤に1月30日以来の安値水準となる1.3504まで一時下落したあと切り返し、下げを帳消しにしている。ユーロドルはロンドン中盤の高値1.1927付近から一時1.1899付近まで押し戻され、ポンドドルはロンドン中盤の高値1.3712付近から1.3670台まで値を削る場面があった。



USD/CAD 1.3557 EUR/USD 1.1900 GBP/USD 1.3681

