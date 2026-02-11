ニューストップ > ライフスタイルニュース > 俺の理論ドヤァ〜！ 夫との会話が疲れる…俺自慢が止まらない夫の心… 俺の理論ドヤァ〜！ 夫との会話が疲れる…俺自慢が止まらない夫の心理とは？ 俺の理論ドヤァ〜！ 夫との会話が疲れる…俺自慢が止まらない夫の心理とは？ 2026年2月11日 21時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 明るく会話の多い夫との生活は、端から見れば幸せそうに見えました。しかし夫の口を開けば出るのは「俺すごいだろ」という自慢話ばかり…!?たかが自慢話と侮ってはいけません。この小さな違和感が、やがて取り返しのつかない夫婦の亀裂を生むことになるのです…そこで妻が取った秘策の効果やいかに!?＞＞ 【まんが】「俺すごいだろ!?」自慢が止まらない夫は変わるのか(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】「俺すごいだろ!?」自慢が止まらない夫は変わるのか 懲戒処分っと言われたのに…「異動に従います！」発言に一同驚き…重大性がわかってない【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.149】 解雇も視野に？本日中に彼女の処分について協議することに…【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.150】