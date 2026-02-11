Kis-My-Ft2の宮田俊哉さん（37）が、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』の日本版声優に決定したことが11日に発表されました。

『私がビーバーになる時』（3月13日全国公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）は、“もしも動物の世界に入れたら”という“もしもの世界”を描いた作品です。

動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込み、大切な森を守るために冒険を繰り広げます。

■特殊メイクで“ビーバー”に変身 SNSで話題に

宮田さんは、メイベルが動物たちの世界で出会う、のんびり屋すぎて食べられがちな癒やし系のビーバー・ローフの日本版声優に決定。オーディションで役を勝ち取ったといいます。

実はこの発表から2日前、ディズニーの公式SNSで、ローフ役の声優が特殊メイクでビーバーにふんした姿の画像がアップ。2日にわたって徐々に“イケメンビーバー”に変化していくという、ユニークなプロモーションが行われていました。

SNSでは、その正体が誰かを予想する声が多く上がり話題に。今回、宮田さんだということが明らかになりました。

“オタク”であることを公言し、アニメーションが好きな宮田さんは「ローフ役を本当にやりたい！とずっと毎日のように願っていたので、決まったと聞いた時はすごくうれしかったですね」と、心境を明かしました。

また、自身が演じた役について「自分との共通点はわりとどんな環境でもすんなり受け入れられることかなと思います。あと、ちょっと面倒くさがりなところも似てるなって思いますね」と、共通点を語った宮田さん。一番お気に入りのキャラクターもローフだといい、「芝居をしてる最中に、笑っちゃいそうになるくらい面白くて。市長に向けてローフが口を開くところ、あそこがかわいくて、あのシーンが好きでしたね」と、劇中のおすすめシーンについて話しました。