俳優の波瑠さん（34）と麻生久美子さん（47）が、4月スタートの日本テレビ系・新水曜ドラマ『月夜行路（げつやこうろ） ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時放送）で、ダブル主演することが決定しました。

ドラマは、波瑠さん演じる、文学オタクのバーのママ・野宮ルナと麻生さん演じる、夫に浮気された専業主婦・沢辻涼子が旅先で殺人事件に巻き込まれる物語です。

2人の共演は14年ぶり。波瑠さんは麻生さんの印象について…。

波瑠さん「変わらないですね」

麻生さん「いやいやいや、もう変わりますよ〜」

波瑠さん「大先輩でありながら、かわいらしい」と話しました。

2人の共演は14年ぶり。波瑠さんは麻生さんの印象について…。

波瑠さん「変わらないですね」

麻生さん「いやいやいや、もう変わりますよ〜」

波瑠さん「大先輩でありながら、かわいらしい」と話しました。

また、2人が旅するストーリーにちなんで、一緒に旅行したい場所を聞くと…。

波瑠さん「旅行お好きですか？」

麻生さん「好きです」

波瑠さん「海外？」

麻生さん「海外好き、何もしないのが好きなんです」

波瑠さん「環境は変えて何もしない。ステキです。オトナです。どこがオススメですか？」

麻生さん「わかんない。ハワイとか、定番すぎて恥ずかしいけどハワイ大好き」

波瑠さん「じゃあ、ハワイで何もしない旅をしたいです」と語りました。

4月スタートの新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、毎週水曜よる10時放送です。

（2月11日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）