お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が、2月11日更新の自身のXで、新幹線車内での“ちょっとしたトラブル”を明かし、話題となっている。

「この日、真栄田さんは《新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた》と投稿。リクライニングシートを後ろに倒すことができなかったと告白しました。さらに、

《仙台の先、古川まで2時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座ります》と道中について明かしたのです」（芸能記者）

その後真栄田は

《ちなみに、金持ちそうで、ワガママそうは、内間が思ってそうなので書きました。僕は一切思ってません。嫌な人だなと思ってはいます》

と補足し、相方の内間政成が言ったことのようにして愚痴をこぼしていた。このポストは現在、9000件を超える“いいね”と660件以上のリポストがつき、座席を倒す際のマナーをめぐる議論へと発展。

Xでは、

《ちゃんと一言声かけたのに「ダメ」はちょっと切ないですね》

《新幹線の座席は、設計上リクライニング前提。だから倒すこと自体はマナー違反じゃない》

《相手に選択の余地を与えない、倒しますと予告する》

など、さまざまな反応が寄せられている。

さらに真栄田は、内間が座席に座っている写真も添え、《後ろに人がいなくても、席を倒さない派もいる》と、相方のスタンスも紹介した。

「今回のケースでは、『倒していいですか？』と丁寧に確認したにもかかわらず『ダメ』と言われたら、それ以上反論するのは難しいでしょう。事を荒立てず我慢した真栄田さんが抱える“わだかまり”に共感する声も少なくありません。

一方で、声かけせず倒すのが正解だったのかという点も含め、毎回乗客を悩ませる問題であることは確かです」

なお、JR北海道の公式サイトには、

「リクライニングを使用する際に、後ろの人とのトラブルを避けるためにはどうしたらいいでしょうか」

という問いに対し、

「急に倒すと、後ろのお客様が驚いてしまう場合や、深く倒すと圧迫感から、不快に感じるお客様がいらっしゃいます。後ろの方へ確認していただくようご協力お願いします」

と記載されている。確認したうえで断られたらどうすればいいのか、悩みは尽きないーー。