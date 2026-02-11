±ÊÌî¡¡ÀÄ½Õ¤ò¸ì¤êàÀÄ½Õ¤òÄ¶±Û¤·¤¿Â¸ºßá¶¿¤Ò¤í¤ß¤òÇ®ÊÛ¡Ö70ºÐ¤Ç¤¢¤ÎÂÎ·Á¤Ï¡ØÇ®¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤¬¡¢£±£±Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£à¶¿¤Ò¤í¤ß°¦á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÀÄ½Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£±ÊÌî¤¬¡Ö¥¸¥¸¥¤¤È¤«¤Î¡ØÀÄ½Õ¤·¤Æ¤ë¤Í¡Ù¡Ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡Ë¤Ï°ìÈÖÊ¢Î©¤Ä¤è¤Í¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Ç¤â¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ã¤Æ¡¢²¼¤Ë¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÆ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÅÁ¤ï¤ë¡£Ê¢Î©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÄ½Õ¤·¤Æ¤ë¤Í¤Ã¤Æ±ó¤¯¤«¤é¡Ê¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ë¥À¥á¤À¤è¤Í¡£¡Ø¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡Ù¤È°ì½ï¡£µÁÌ³¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÏÊÌ³Ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËàÇ®á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶¿¤µ¤ó¤â¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë£·£°ºÐ¤Ç¤¢¤ÎÂÎ·Á¤Ï¡¢àÇ®á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ¤È¤«¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Ì¤ë¤¤¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¡¢º£Ç¯Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£
¼Ö¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡Ö¤³¤ì°¦¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤ó¤«Ç¾¤¬¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£