能條愛未、婚約者・中村橋之助から禁止されていることを告白「倹約家っぷりがすごくて…」
【モデルプレス＝2026/02/11】歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が、10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。能條が橋之助から禁止されていることを明かした。
【写真】元乃木坂46・1期生と婚約者のイケメン歌舞伎役者の2ショット
2025年11月10日に婚約を発表した橋之助と能條。この日のスタジオトークで能條は「今までハワイだったり、グアムだったり、セブ島だったり、本当にいろんなところに連れて行ってくださったんですけど、そういう時の橋之助さんってとにかくお金の使い方が豪快で、清々しいくらいなんです。でも、その分普段の生活における倹約家っぷりがすごくて」と橋之助の一面を明かした。
橋之助が「そうなんですよ。僕、普段めちゃくちゃケチで」と認めると能條は「コンビニに行かせてくれない」とコンビニを禁止されていると告白。すると橋之助は「声を大にして言いたいんですけど、愛未のことを“お得アンチ”って呼んでいて。コンビニは新商品が多いんですよ。最近の僕の敵は韓国アイス。高いんですよ」と熱弁。一方、能條は「トレンドを追うのが好きなんですよ」と主張し「だからそういうのが分かってるから、（コンビニへ）行かせたくないんですよ」と互いの意見を言い合った。
橋之助は「例えば500円のお菓子を3つ買ったら、本当は1500円だけど（まとめ売りで）1000円みたいな売り方をしているじゃないですか？僕は『買うなら3つ買ってよ。1000円になるから』って言うのに（能條が）『今はいらない』って。それで次の日にあとの2種類を1000円ずつで買って結局1500円になって」と能條との金銭感覚の違いをぶっちゃけた。
しかし、橋之助のこうした金銭感覚は「両親育て方」が関係しているそうで「旅行に行くにしても父はグリーン車、子供たちは普通車、ご飯も父は良いもの、僕たちは普通みたいな。同世代の歌舞伎役者と一緒に地方公演に行っても僕と同い年の子はグリーン車に乗って、うちの3兄弟は普通車だったりしてすごく悔しかったんですよ」と幼少期の思い出を告白。「母に何回言ってもやってくれなくて。でも、初めてお仕事でグリーン車に乗った時死ぬほど嬉しかったんですよ。その時に母が『幸せののり代を取っておきたかった』と言っていて。これが僕のケチに繋がっていている」と母で女優の三田寛子からの教えを明かし「だから僕はコンビニが好きじゃない」と語った。
すると明石家さんまは、能條の収入で好きに使うことを提案したが、橋之助は「それは僕が嫌なんです」と抵抗し、共演者からツッコミが飛び交っていた。（modelpress編集部）
