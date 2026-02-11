大至急！【マクドナルド】に走れーーーッッ！！ 終売前に食べたい♡「限定メニュー」って？

小腹が空いた時は【マクドナルド】で、ちょっとひと休みしませんか？ シェアにもぴったりなおつまみ系、有名なお菓子とコラボしたスイーツ系といった、今だけの「限定メニュー」が見つかるはず。どちらもマックではお馴染みのシリーズから登場していて、定番とは違った味を楽しみたい人にもぴったり。どちらも終売前に押さえておきたい、特別なメニューをぜひお見逃しなく。

大人のひと休みや、テイクアウトしてお酒のおつまみにも

つまみやすいサイズ感で、定期的に食べたくなるという人も多いであろう「チキンマックナゲット®」。2月中旬頃までの期間限定で登場しているのは「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」です。ナゲットに粗挽きブラックペッパーとガーリックを合わせた、ピリッと感が楽しめそう。ちょっと大人な味わいが期待できるナゲットは、テイクアウトしてお酒のおつまみにもいいかも。1パックに5ピース入っており、みんなでシェアしやすいのも嬉しいポイントです。

お菓子ファン必見のコラボ！

「マックフルーリー®」の限定メニューは、パッケージまで忠実に再現された、お菓子ファン必見のメニュー「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」。公式サイトによると「明治のロングセラー商品『きのこの山』と『たけのこの里』をトッピングし、異なる2種のチョコソースで仕上げた」とのことで、ユニークな味わいが楽しめそうです。

