◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）

１０年の時を経て、中東の地へ。昨年のＮＨＫマイルＣ覇者パンジャタワーで初めてサウジアラビアの重賞、１３５１ターフスプリントに挑む橋口慎介調教師は、厩舎を開業した１６年３月、父・弘次郎さんの定年解散で引き継いだ日本ダービー馬のワンアンドオンリーでドバイ・シーマクラシックに挑み５着。勝ち馬は“キングジョージ”などＧ１を４勝した英国馬ポストポンド。「海外の一流馬は、すごい体をしているなと思いました。でも、今の日本馬もすごい体つきの馬が多いですよね」。当時よりも日本馬が力を付けていると感じている。

トレセンでしっかりと乗り込み、強い負荷をかけて仕上げる橋口厩舎。パンジャタワーも、厳しい鍛錬を重ねて強くなってきた一頭だ。「２歳の時よりも、考えられないほど成長しています。緩かったので３歳で良くなると思っていましたが、想像以上ですね」。そうして発達したトモ（後肢）が、鋭い瞬発力につながっている。

４３８メートルと、芝コースも長い直線を誇るキングアブドゥルアジーズ競馬場は、パンジャタワーに向く。「ここまですごく順調です。日本馬が好成績を挙げているレースですし、条件はぴったりですから」と、２２年のソングラインなど日本馬が３勝を挙げる短距離重賞に期待は大きい。

中央重賞８勝のうち、２３年以降だけで７勝。アルナシームやアーテルアストレアなどの活躍で、厩舎の人気も定着した。「オーストラリアにもファンが来てくれていました。今回も勝つつもりで行くので、応援してください」。勝ってたくさんのファンに、笑顔を届けてくれるだろう。（山下 優）

◆橋口 慎介（はしぐち・しんすけ）１９７５年３月３１日、滋賀県生まれ。５０歳。池添兼雄厩舎で調教助手を経て、１６年３月に栗東で開業。同５日に初勝利すると、開業週だけで３勝を挙げた。１８年の京都で行われたＪＢＣスプリント（グレイスフルリープ）で重賞初勝利。２５年ＮＨＫマイルＣ（パンジャタワー）でＧ１初制覇。重賞８勝を含むＪＲＡ通算２２６勝。父の弘次郎氏はＪＲＡ９９１勝を挙げ、１６年度に殿堂入りを果たした元ＪＲＡ調教師。