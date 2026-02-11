平子理沙

　モデルでタレント・平子理沙（５４）が１１日に自身のＳＮＳを更新。母親でモデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さんの８６歳の誕生日をお祝いする様子を投稿した。

　平子理沙はインスタグラムに「ママ　Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ　お誕生日おめでとう　去年は、いつも元気な　ママが入院したりと　本当に心配したけど、とりあえず　元気になって良かったです　毎年言っているけど　もっと長生きして、一緒にいようね！　ママが大好きな可愛い孫やひ孫ちゃん達の　成長も見て、色んな場所に行って、楽しいことをして、いっぱい、いっぱい思い出作ろうね　いつもわたしが、糖尿病なんだからあれ食べるな、これ食べるなって言うから　ママが怒り出して言い合いになるけど、、まだまだ元気でいて欲しい、ずっと一緒にいて欲しいから、なんだからね〜　夜は、家族とママのお友達とみんなで　食事に行きました　ハッピーバースデー　Ｉ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ」とつづり、バルーンに囲まれる禧代子さんの写真をアップした。

　この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます　素敵な一年になりますように」「バルーンめちゃくちゃ可愛いです。」「綺麗なお母様」「ママもかわいすぎるー」「本当に美しい親子ですね」などのコメントが寄せられている。