モデルでタレント・平子理沙（５４）が１１日に自身のＳＮＳを更新。母親でモデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さんの８６歳の誕生日をお祝いする様子を投稿した。

平子理沙はインスタグラムに「ママ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ お誕生日おめでとう 去年は、いつも元気な ママが入院したりと 本当に心配したけど、とりあえず 元気になって良かったです 毎年言っているけど もっと長生きして、一緒にいようね！ ママが大好きな可愛い孫やひ孫ちゃん達の 成長も見て、色んな場所に行って、楽しいことをして、いっぱい、いっぱい思い出作ろうね いつもわたしが、糖尿病なんだからあれ食べるな、これ食べるなって言うから ママが怒り出して言い合いになるけど、、まだまだ元気でいて欲しい、ずっと一緒にいて欲しいから、なんだからね〜 夜は、家族とママのお友達とみんなで 食事に行きました ハッピーバースデー Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ」とつづり、バルーンに囲まれる禧代子さんの写真をアップした。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます 素敵な一年になりますように」「バルーンめちゃくちゃ可愛いです。」「綺麗なお母様」「ママもかわいすぎるー」「本当に美しい親子ですね」などのコメントが寄せられている。