堂本剛のクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.、TOKYO MXの音楽イベントに出演 チケットは770円から700万円まで全5種
堂本剛のクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.が、東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）が3月14日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催する番組ライブイベント『70号室の住人LIVE!!!!』に出演。イベントタイトルが『70号室の住人LIVE!!!! 〜黒いカルアミルクの夜けり〜』となることも明かされた。
【画像】.ENDRECHERI.ほか、出演者一覧
TOKYO MXで生放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』（毎週水曜 後9：25〜後9：54）が送る番組ライブイベントの第3弾。ゲストアーティストとして、岡村靖幸、Kroi、Night Tempoに加え、堂本剛のクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.の出演が決定した。
チケットは770円、9000円、7万円、70万円、700万円の全5種類で販売中。気軽に参加したい人向けの770円チケットから、最前列中央＋超豪華特典付きの700万円チケットまで選べる。
