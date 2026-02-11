現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1・ダート1800メートル）に出走予定のJRA所属馬の近況が発表された。2月11日（水）の調教状況と関係者コメントは以下のとおり。

サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子厩舎）は、ダートコースでキャンターの後、5ハロンの追い切りを消化。平井裕介調教助手が騎乗した。前川恭子調教師は「追い切りについては、日本でもびっしり仕上げてきているので整える程度となりましたが、馬体の状態も良いですし、順調だと思います。馬場も合っていそうで、予定通りの調教ができました」と状態の良さを伝えた。

フォーエバーヤングらJRA勢が現地調整…サウジカップへ順調な仕上がり

坂井「予定通り行うことできた」

フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人厩舎）は、ダートコースでキャンター後、5ハロンの追い切りを実施。アメリカンステージを追いかける形で直線は併走し、坂井瑠星騎手が騎乗した。坂井騎手は「昨年のブリーダーズカップと同じチームで来ることができましたので、結果が出たときと同じパターンで追い切りました。直線の長いコースなので、直線に向いてから併せて、しっかり予定通り行うことができました」とコメントした。

ルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行厩舎）は、調教馬場での乗り運動を行い、鈴来直人調教助手が騎乗。最終調整に向けて落ち着いたメニューでコンディションを整えている。