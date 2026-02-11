日本勢がサウジに集結！フォーエバーヤングらサウジカップデーJRA出走予定馬
JRAは11日、現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップデー各レースに出走するJRA所属馬を発表した。
●サウジダービー（G3）
第4レース 1600メートル ダート・左
発走予定時刻 日本時間23時00分（現地時間17時00分）
出走予定14頭
※JRAによる馬券発売はございません。
・出走予定JRA所属馬
ケイアイアギト（美浦・加藤征弘厩舎）J.モレイラ騎手
サトノボヤージュ（美浦・田中 博康厩舎）戸崎圭太騎手
トウカイマシェリ（栗東・高柳大輔厩舎）鮫島克駿騎手
ワンダーディーン（栗東・高柳大輔厩舎）O.マーフィー騎手
●リヤドダートスプリント（G2）
第5レース 1200メートル ダート・左
発走予定時刻 日本時間23時40分（現地時間17時40分）
出走予定13頭
※JRAによる馬券発売はございません。
・出走予定JRA所属馬
アメリカンステージ（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手
ガビーズシスター（美浦・森一誠厩舎）J.モレイラ騎手
ドンアミティエ（栗東・今野貞一厩舎）R.ムーア騎手
ヤマニンチェルキ（栗東・中村直也厩舎）岩田望来騎手
●1351ターフスプリント（G2）
第6レース 1351メートル 芝・左
発走予定時刻 日本時間2月15日（日）0時25分（現地時間18時25分）
出走予定13頭
※JRAによる馬券発売はございません。
・出走予定JRA所属馬
シンフォーエバー（栗東・森秀行厩舎）戸崎圭太騎手
パンジャタワー（栗東・橋口慎介厩舎）J.モレイラ騎手
フォーチュンタイム（栗東・吉岡辰弥厩舎）坂井瑠星騎手
●ネオムターフカップ（G2）
第7レース 2100メートル 芝・左
発走予定時刻 日本時間2月15日（日）1時10分（現地時間19時10分）
出走予定11頭
※JRAによる馬券発売はございません。
・出走予定JRA所属馬
アロヒアリイ（美浦・田中博康厩舎）岩田望来騎手
シンエンペラー（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手
ヤマニンブークリエ（栗東・松永幹夫厩舎）横山典弘騎手
●レッドシーターフハンデキャップ（G2）
第8レース 3000メートル 芝・左
発走予定時刻 日本時間2月15日（日）1時50分（現地時間19時50分）
出走予定12頭
※JRAによる馬券発売はございません。
・出走予定JRA所属馬
ヴェルミセル（栗東・吉村圭司厩舎）M.バルザローナ騎手
シュトルーヴェ（美浦・堀宣行厩舎）J.モレイラ騎手
●サウジカップ（G1）
第9レース 1800メートル ダート・左
発走予定時刻 日本時間2月15日（日）2時40分（現地時間20時40分）
出走予定14頭
※JRA発売対象レース
・出走予定JRA所属馬
サンライズジパング（栗東・前川恭子厩舎）O.マーフィー騎手
フォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手
ルクソールカフェ（美浦・堀宣行厩舎）J.モレイラ騎手