JRAは11日、現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップデー各レースに出走するJRA所属馬を発表した。

●サウジダービー（G3）

第4レース 1600メートル ダート・左

発走予定時刻 日本時間23時00分（現地時間17時00分）

出走予定14頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定JRA所属馬

ケイアイアギト（美浦・加藤征弘厩舎）J.モレイラ騎手

サトノボヤージュ（美浦・田中 博康厩舎）戸崎圭太騎手

トウカイマシェリ（栗東・高柳大輔厩舎）鮫島克駿騎手

ワンダーディーン（栗東・高柳大輔厩舎）O.マーフィー騎手

●リヤドダートスプリント（G2）

第5レース 1200メートル ダート・左

発走予定時刻 日本時間23時40分（現地時間17時40分）

出走予定13頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定JRA所属馬

アメリカンステージ（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手

ガビーズシスター（美浦・森一誠厩舎）J.モレイラ騎手

ドンアミティエ（栗東・今野貞一厩舎）R.ムーア騎手

ヤマニンチェルキ（栗東・中村直也厩舎）岩田望来騎手

●1351ターフスプリント（G2）

第6レース 1351メートル 芝・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）0時25分（現地時間18時25分）

出走予定13頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定JRA所属馬

シンフォーエバー（栗東・森秀行厩舎）戸崎圭太騎手

パンジャタワー（栗東・橋口慎介厩舎）J.モレイラ騎手

フォーチュンタイム（栗東・吉岡辰弥厩舎）坂井瑠星騎手

●ネオムターフカップ（G2）

第7レース 2100メートル 芝・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）1時10分（現地時間19時10分）

出走予定11頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定JRA所属馬

アロヒアリイ（美浦・田中博康厩舎）岩田望来騎手

シンエンペラー（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手

ヤマニンブークリエ（栗東・松永幹夫厩舎）横山典弘騎手

●レッドシーターフハンデキャップ（G2）

第8レース 3000メートル 芝・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）1時50分（現地時間19時50分）

出走予定12頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定JRA所属馬

ヴェルミセル（栗東・吉村圭司厩舎）M.バルザローナ騎手

シュトルーヴェ（美浦・堀宣行厩舎）J.モレイラ騎手

●サウジカップ（G1）

第9レース 1800メートル ダート・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）2時40分（現地時間20時40分）

出走予定14頭

※JRA発売対象レース

・出走予定JRA所属馬

サンライズジパング（栗東・前川恭子厩舎）O.マーフィー騎手

フォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手

ルクソールカフェ（美浦・堀宣行厩舎）J.モレイラ騎手