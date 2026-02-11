2月11日、船橋競馬場で行われた交流G3・クイーン賞（牝馬限定・ダ1800m）は、松山弘平騎乗のテンカジョウが1番人気に応えた。2着には大井のマーブルマウンテン、3着には昨年10月以来の休養明けとなったメモリアカフェが入った。

クイーン賞、勝利ジョッキーコメント

1着 テンカジョウ

松山弘平騎手

「反応は良かったですし、斤量はあんまり正直気にしてなくて、ゲートをとにかくしっかり出てほしいなと思っていました。ゲートに関しては本当に厩舎の方でうまく練習もしてくださって、今日しっかり出てくれたなと。道中は今日のレース傾向を見ても外が結構来ていたので、極力内というよりは外を意識していました。（メモリアカフェが先頭に立ってから）ペースが上がったんですけれども、自分のリズムを崩さずに最後にいい脚を使えるので最後まで我慢してくれましたし、自分の動きたいタイミングで動いて、しっかり差し切ってくれて非常に強かったと思います。ここまで、なかなか強いテンカジョウをここ3戦見せられなかったんですけれども、今日はしっかり勝つことができてほんとに嬉しいです。応援ありがとうございます。また応援よろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

松山騎手ガッツポーズでゴール

松山弘平騎乗の1番人気、JRAのテンカジョウが交流重賞4勝目をマークした。直線では先に抜け出したメモリアカフェを目掛けて、テンカジョウ、大井のマーブルマウンテンが追いかけた。外から素晴らしい差し脚を繰り出したテンカジョウが抜け出し、鞍上も渾身のガッツポーズでゴール。人気に応える快勝だった。

テンカジョウ 14戦7勝

（牝5・栗東・岡田稲男）

父：サンダースノー

母：フィオレロ

母父：エンパイアメーカー

馬主：河内孝夫

生産者：杵臼牧場

【全着順】

1着 テンカジョウ 松山弘平

2着 マーブルマウンテン 山本聡哉

3着 メモリアカフェ C.ルメール

4着 アピーリングルック 大野拓弥

5着 ホーリーグレイル 矢野貴之

6着 ジゼル 岡村健司

7着 ブルーパッション 町田直希

8着 ライオットガール 岩田望来

9着 シンメルーブス 福原杏

10着 プラウドフレール 張田昂

11着 ウィルシャイン 本田正重

12着 ドナギニー 藤田凌

13着 リヴェルベロ 小杉亮