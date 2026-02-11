安藤優子、トマトのブルスケッタ・生鰹のサラダ仕立て…豪華食卓披露「品数豊富」「お店みたいでおしゃれ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/11】キャスターの安藤優子が2月10日、自身のInstagramを更新。赤い食材を複数使った豪華な食卓を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「お店みたい」と話題の豪華食卓
安藤は「赤のある食卓！やはり食卓に赤の食材が並ぶとなんとなーく元気になる」とコメント。「トマトのブルスケッタ」「生鰹のサラダ仕立て」とトマトと生の鰹の赤い食材を使った料理の他、「湯葉と白菜の山椒」「玉こんにゃく」「ロールキャベツ」、夫が作ったという「シーフードパスタ」のそれぞれの料理の写真も投稿して説明し、それらがずらりと並んだ豪華な食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「お店のクオリティ」「お店みたいでおしゃれ」「料理センスが神」「彩りが綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
