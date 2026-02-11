中山忍、ほっそり二の腕際立つノースリ姿公開「真似したい」「上品で素敵なワンピース」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の中山忍が2月9日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中山美穂さん妹「真似したい」と話題の上品コーデ
中山は「＃調布でガメラ」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。現在イオンシネマシアタス調布にて、ガメラ生誕60周年記念として『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒＜4Kデジタル復元版＞』が特別上映されており、2月7日に催されたトーク付き上映に出席した際の姿を公開した。
中山は白のノースリーブインナーに、深みあるブラウンのノースリーブワンピースを組み合わせた落ち着いたコーディネートを披露し「ふふふ 『GAMERA』っぽいスタイルでしょう」とお茶目なコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「お綺麗です」「可愛すぎる」「上品で素敵なワンピース」「真似したいコーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
