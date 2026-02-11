熊谷真実、牡蠣＆真珠貝使った豪華手料理公開「どんな味なのか気になる」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の熊谷真実が2月9日、自身のInstagramを更新。貰い物の牡蠣と真珠貝を使って自宅で手作りした料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】65歳美人女優「美味しそう」と話題の高級食材使用の豪華手料理
熊谷は「久しぶりのうちご飯」とコメントし、いただき物だという牡蠣と真珠貝を使った料理の写真を投稿。「長芋の煮物」「真珠貝」「殻付き牡蠣の蒸し牡蠣」「キムチ鍋」など豪華なメニューが食卓に並んでいる様子を公開した。熊谷は更に「いただいた殻付き牡蠣 びっくりするほど美味しかった」「いただいた真珠貝 めっちゃ甘い」と、それぞれの食材がとても美味しかったことを報告している。
この投稿に、ファンからは「真珠貝ってどんな味なのか気になる」「美味しそう」「海鮮が豪華」「羨ましい」「手作り料理を食べてみたい」などと反響が寄せられている。
熊谷は1980年に劇作家のつかこうへい氏と結婚し1982年に離婚、2012年に書道家と再婚し2021年に離婚を発表。2024年4月に2023年に一般男性と再婚したことを公表している。（modelpress編集部）
◆熊谷真実、うちご飯を披露
◆熊谷真実の投稿に反響
