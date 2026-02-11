「名前がかっこいい」と思う鳥取県の市ランキング！ 2位「米子市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が息づいています。なかでも、響きや字面の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、耳にするだけで印象に残る存在です。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、名前がかっこいい市に関するアンケートを実施しました。その中から、鳥取県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「米と子供と書くところから、豊かなイメージがある」（60代女性／千葉県）、「よく聞く都市名であることや、響きが軽快で親しみやすい。名前に温かみと品格があるから」（30代男性／愛知県）、「響き自体は柔らかいが、漢字が持つ歴史的な重みや、山陰地方の主要都市としての存在感が、渋く硬派な『かっこよさ』を感じさせるから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「海運や異世界への玄関口のような、力強くも神秘的なイメージを抱かせるため」（60代男性／香川県）、「活気のある漁港を想起し、新鮮な魚が食べられそうでワクワクする」（60代男性／大阪府）、「6音あるので他の地名よりカッコよく聞こえる」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、名前がかっこいい市に関するアンケートを実施しました。その中から、鳥取県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：米子市／66票鳥取県西部、島根県との県境近くに位置する米子市は、山陰地方の交通の要衝として発展してきた都市です。「米子」という響きは、古風な印象を持ちながらも、「子」という漢字が入ることで柔らかさも感じられます。歴史的な背景や、弓ヶ浜半島に位置する地理的な特徴が、名前のかっこよさに深みを与えていると考えられます。
回答者からは「米と子供と書くところから、豊かなイメージがある」（60代女性／千葉県）、「よく聞く都市名であることや、響きが軽快で親しみやすい。名前に温かみと品格があるから」（30代男性／愛知県）、「響き自体は柔らかいが、漢字が持つ歴史的な重みや、山陰地方の主要都市としての存在感が、渋く硬派な『かっこよさ』を感じさせるから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
1位：境港市／107票鳥取県北西部の弓ヶ浜半島先端に位置する境港市は、日本海に面した重要な港湾都市です。「境」は境界や端を、「港」は港を意味し、国境や地の果てといった、フロンティア的なイメージを連想させます。また、水木しげるロードで知られる妖怪の街としての独特なイメージも、「かっこいい」という印象に繋がったと考えられます。
回答者からは「海運や異世界への玄関口のような、力強くも神秘的なイメージを抱かせるため」（60代男性／香川県）、「活気のある漁港を想起し、新鮮な魚が食べられそうでワクワクする」（60代男性／大阪府）、「6音あるので他の地名よりカッコよく聞こえる」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)