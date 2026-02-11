106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤¬¾Ã¤¨¤¿!? ºÇÄãÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¥é¥¤¥ó¤¬·ãÊÑ
¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢·î8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊÉ¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄÂ¶âÍ×·ï¡×¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤¬¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¼¡¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î´ð½à¡Ë
¢½µ¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬20»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£·î³ÛÄÂ¶â¤¬8Ëü8000±ß°Ê¾å¡ÊÇ¯¼ýÌó106Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤2¥«·î¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¥³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊÌë´Ö¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¡Ë
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢£¤Î¡Ö·î³Û8Ëü8000±ß¡×¤ÎÄÂ¶âÍ×·ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·î8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯»þ´Ö¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç»þµë1121±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤âÄã¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â»þµë1023±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä
»þµë1023±ß¡ß½µ20»þ´Ö¡ß52½µ¡áÇ¯¼ý106Ëü3920±ß¡Ê·î³Û8Ëü8660±ß¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»þµë¤¬1023±ß°Ê¾å¤Ç½µ20»þ´ÖÆ¯¤¯¤È¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç·î³Û8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤¬1023±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤µ¤é¤Ë1050¡Á1250±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¡á·î8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÂ¶âÍ×·ï¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áº£¸å¤Ï¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥·¥Õ¥È¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ÎÊÝ¾ã¤âÀ°¤¨¤ëÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñ°ìÍ÷
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)
¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂ¶âÍ×·ï¤È¤Ï¡©¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¡Ö106Ëü±ß¡×¤¬ÊÉ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î´ð½à¡Ë
¢½µ¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬20»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£·î³ÛÄÂ¶â¤¬8Ëü8000±ß°Ê¾å¡ÊÇ¯¼ýÌó106Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤2¥«·î¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¥³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊÌë´Ö¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¡Ë
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢£¤Î¡Ö·î³Û8Ëü8000±ß¡×¤ÎÄÂ¶âÍ×·ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·î8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯»þ´Ö¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤éºÇÄãÄÂ¶â¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ1121±ß¤Ë¡ª¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö8Ëü8000±ß¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç»þµë1121±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤âÄã¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â»þµë1023±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä
»þµë1023±ß¡ß½µ20»þ´Ö¡ß52½µ¡áÇ¯¼ý106Ëü3920±ß¡Ê·î³Û8Ëü8660±ß¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»þµë¤¬1023±ß°Ê¾å¤Ç½µ20»þ´ÖÆ¯¤¯¤È¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç·î³Û8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤¬1023±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤µ¤é¤Ë1050¡Á1250±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ20»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢»þµë¤¬Äã¤¤¤«¤é¼ÒÊÝ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡×¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þµë¤¬Äã¤¤¤«¤é½µ20»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â·î8Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£¤À¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¡á·î8Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÂ¶âÍ×·ï¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áº£¸å¤Ï¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥·¥Õ¥È¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÖÊÉ¤òÈò¤±¤ë¡×¤è¤ê¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²¸·Ã¤ò³è¤«¤¹¡×°Õ¼±¤Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ÎÊÝ¾ã¤âÀ°¤¨¤ëÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñ°ìÍ÷
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)