【タワマン文学の終焉】SAPIXという「幻想」の終わり。SAPIXから早稲アカへ流れる親たちの“変化”
「SAPIX一強」といわれた中学受験の世界に、大きな地殻変動が起きています。生徒数を伸ばし、その牙城に迫っているのが早稲田アカデミー（以下、早稲アカ）です。
早稲アカの躍進を支えている要因の1つが、積極的に校舎を増やしていく戦略です。経営効率の面から見れば、校舎の乱立は一見「非合理」にも映ります。しかし、早稲アカはあえて効率を捨て、生徒の利便性を取ることで支持を拡大しました。
なぜ今、絶対王者だったSAPIXではなく、利便性の早稲アカが選ばれるのか。その背景には、中学受験を取り巻く親の意識の変化、いわば「タワマン文学の終焉（しゅうえん）」があるのではないでしょうか。
実際には、入塾試験は受験者の8〜9割が合格する水準だったにもかかわらず、「SAPIXに入るために家庭教師をつける」という都市伝説まで飛び交いました。
窓際三等兵さんが旧Twitter（現X）で「タワマンに住んで子どもをSAPIXに通わせるようなライフスタイルを得られない悲しみ」を吐露し、「タワマン文学」として注目を集めたのもこの頃です。
本来、SAPIXは御三家を狙う「勉強ができる子のための塾」です。しかし、圧倒的な合格実績によるブランド化が進むにつれ、「そこに所属していること」自体に価値を感じる層が増加。結果として、ボリュームゾーンの生徒もSAPIXに集まるようになりました。
例えば、恵泉女学園中学や高輪中学といった伝統ある中堅校を志望する場合、本来なら日能研や栄光ゼミナールの方が指導スタイルとしては合っています。しかし、それでは“SAPIXママ”という称号は得られません。
3年間、“SAPIXママ”として過ごすこと自体に価値を感じる、ある種の「ステータス消費」として塾を選ぶ母親も少なくなかったのです。
母親の働き方の「質」も変化しました。かつてはパートタイムが中心でしたが、人手不足を背景に正社員の求人が増えたことで、フルタイムを選ぶ母親が増加しています。
さらに、コロナ禍以降の物価高が追い打ちをかけます。私立中の学費や塾代を捻出するためには、「母親もフルタイムで働かざるを得ない」というのが現実的なラインになってきたのです。
こうして中学受験家庭の主流は、「子どもの受験が全て」の専業主婦から、夫婦そろってフルタイムの共働きへとシフトしました。
そうなると、かつてのように母親が小ぎれいにして校舎までお迎えに行ったり、つきっきりで宿題を見たりする時間は物理的に確保できません。
ここでネックになるのがSAPIXのシステムです。自習室がなく、質問対応も授業後に限られるSAPIXは、親のサポートを前提としています。
職場の先輩ママたちからSAPIXで苦労したという実体験を聞くにつれ、「うちはSAPIXは合わないかも」と考える家庭が増えるのは、必然の流れと言えるでしょう。
自習室はもちろんあるし、質問対応も随時オッケー、宿題チェックもします。オンライン授業も充実させていきます。
こうなるとママたちは思うわけです。「近所の早稲田アカデミーでいいじゃん」と。つまり、「ブランド」より「サービス」を選ぶ母親が増えたのです。この母親たちの変化によって、「タワマン文学」は終焉しました。
かつて、中学受験は「コンプレックス商法」と言われていました。学歴がないコンプレックス、もしくは学歴が高いだけで現状パッとしない「窓際社員」のコンプレックス。
窓際三等兵さんが語る「僕は慶應を出たのに、タワマンに住んで子どもをSAPIXに通わせられない」というコンプレックスは多くの人たちの共感を得ました。
しかし、タワマンは出入りに時間がかかるから子育てをするには不便な住居です。子どもは外に出た瞬間、「給食袋忘れた！」と言い出しますから……。
そういった「利便性は高くないのに、ステータスが高いもの」への執着を母親たちが急激に失っているのではないでしょうか。
なぜなら、専業主婦が主流の時代は「子どもの受験が自己実現」という母親が多かったですが、母親たちが働きに出た今、そうではなくなっているからです。
中学受験に対応しているある塾のトップがこう話しました。
「うちは学習に関しては全て面倒を見ます。お母さまはお母さまの人生を歩んでください」
この言葉通りに母親たちは自分の人生を歩みはじめ、そうなると、「見栄」よりも「利便性」が重視されるようになってきたのです。
今後、タワマン文学に代わる新しい物語は生まれるのでしょうか。 それとも、もう親たちは「夢」を見るのをやめ、淡々とした「現実」だけを生きるようになるのでしょうか。
この記事の執筆者：四谷 代々 プロフィール
塾の偏差値表やパンフレットには載らない、学校ごとの「カラー」や「本当の校風」を熟知する中学受験関係者。しがらみのない立場から「塾や学校が親に絶対に言わない不都合な真実」を発信する。(文:四谷 代々)
