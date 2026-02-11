東京郊外で「一度は住んでみたいと思う市」ランキング！ 2位「三鷹市」、1位は？【専門家の解説も】
All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「東京郊外」に関するアンケート調査を実施しました。
本記事では、その中から「一度は住んでみたいと思う市」ランキングの結果を、東京ガイドが紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
杉並区や世田谷区などに隣接する三鷹市は、東京都のほぼ中央に位置しています。市の中心であるJR三鷹駅は中央線が走り、中央特快が停車するため、新宿駅へは約12分、東京駅まで約27分でアクセスが可能です。
「井の頭恩賜公園」や「三鷹の森ジブリ美術館」など、生活を豊かにする人気スポットもあります。また、人口は約19万人です。
三鷹市が令和5年に行ったアンケートでは、「これからも住み続けたい」「当分は住みたい」と答えた市民が9割を超えました。この結果から、三鷹市は居住者の満足度が高い市と言えるでしょう。
回答者からは、「落ち着いていて中央線沿いの人気スポットだから」（20代女性／北海道）、「自然と文化がうまく共存していること。特に井の頭公園の近くを歩くと、街中なのに深呼吸したくなるような心地よさがあります」（40代男性／大阪府）、「自然豊かでジブリ美術館など文化施設も見逃せないから」（20代女性／静岡県）、「井の頭公園もあり、吉祥寺まで徒歩で行けるエリアもあるから」（40代女性／神奈川県）という声が上がっています。
吉祥寺は、郊外でありながら「住みたい街ランキング」の常連で、根強い人気を誇ります。武蔵野市に一度は住んでみたいと憧れる人が多いのも、吉祥寺があることが大きな理由のようです。
吉祥寺エリアは、駅ビルが充実しているうえ、百貨店やファッションビルもそろっています。北口から約300メートル続くアーケード街「吉祥寺サンロード商店街」もあり、ショッピングに困りません。
とはいえ、街はゴミゴミしているわけではありません。武蔵野市と三鷹市にまたがる「井の頭恩賜公園」にも駅からすぐアクセスでき、自然が身近な点に魅力を感じる人が多いようです。
さらに、駅の南口方面にある井の頭通りと井の頭恩賜公園の間のエリアは、都内有数の閑静な高級住宅地です。憧れの要因が多い武蔵野市と言えるでしょう。
回答者からは、「高級住宅街だから」（30代女性／愛知県）、「乗換が便利そうなので。商業施設もあり、都心に出なくても買い物を完結させられそうなので」（40代女性／静岡県）、「吉祥寺というおしゃれな街があり、文化やアート、カフェなどの洗練された雰囲気が魅力的だから」（30代男性／富山県）、「井の頭公園があり自然を感じながら暮らせる」（40代女性／福島県）という声が上がっています。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：藤丸 由華 プロフィール
東京のラジオ局のアナウンサー時代を含め約30年、東京にこだわった取材を敢行。取材した都内のスポットは2000以上。2008年に独立し、現在はAll About東京ガイド、フリーアナウンサー、2足のわらじで活動。
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません(文:藤丸 由華)
本記事では、その中から「一度は住んでみたいと思う市」ランキングの結果を、東京ガイドが紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：三鷹市／37票2位に選ばれたのは「三鷹市」でした。
杉並区や世田谷区などに隣接する三鷹市は、東京都のほぼ中央に位置しています。市の中心であるJR三鷹駅は中央線が走り、中央特快が停車するため、新宿駅へは約12分、東京駅まで約27分でアクセスが可能です。
三鷹市が令和5年に行ったアンケートでは、「これからも住み続けたい」「当分は住みたい」と答えた市民が9割を超えました。この結果から、三鷹市は居住者の満足度が高い市と言えるでしょう。
回答者からは、「落ち着いていて中央線沿いの人気スポットだから」（20代女性／北海道）、「自然と文化がうまく共存していること。特に井の頭公園の近くを歩くと、街中なのに深呼吸したくなるような心地よさがあります」（40代男性／大阪府）、「自然豊かでジブリ美術館など文化施設も見逃せないから」（20代女性／静岡県）、「井の頭公園もあり、吉祥寺まで徒歩で行けるエリアもあるから」（40代女性／神奈川県）という声が上がっています。
1位：武蔵野市／41票1位に選ばれたのは「武蔵野市」でした。
吉祥寺は、郊外でありながら「住みたい街ランキング」の常連で、根強い人気を誇ります。武蔵野市に一度は住んでみたいと憧れる人が多いのも、吉祥寺があることが大きな理由のようです。
吉祥寺エリアは、駅ビルが充実しているうえ、百貨店やファッションビルもそろっています。北口から約300メートル続くアーケード街「吉祥寺サンロード商店街」もあり、ショッピングに困りません。
とはいえ、街はゴミゴミしているわけではありません。武蔵野市と三鷹市にまたがる「井の頭恩賜公園」にも駅からすぐアクセスでき、自然が身近な点に魅力を感じる人が多いようです。
さらに、駅の南口方面にある井の頭通りと井の頭恩賜公園の間のエリアは、都内有数の閑静な高級住宅地です。憧れの要因が多い武蔵野市と言えるでしょう。
回答者からは、「高級住宅街だから」（30代女性／愛知県）、「乗換が便利そうなので。商業施設もあり、都心に出なくても買い物を完結させられそうなので」（40代女性／静岡県）、「吉祥寺というおしゃれな街があり、文化やアート、カフェなどの洗練された雰囲気が魅力的だから」（30代男性／富山県）、「井の頭公園があり自然を感じながら暮らせる」（40代女性／福島県）という声が上がっています。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：藤丸 由華 プロフィール
東京のラジオ局のアナウンサー時代を含め約30年、東京にこだわった取材を敢行。取材した都内のスポットは2000以上。2008年に独立し、現在はAll About東京ガイド、フリーアナウンサー、2足のわらじで活動。
調査概要調査期間：2025年11月19日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません(文:藤丸 由華)