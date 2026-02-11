2025年誕生の赤ちゃんの名前は「碧」と「翠」がトップに！ 名付けから見る「日本語の美意識」
赤ちゃんの名前は、その時代の社会情勢や理想とする生き方を色濃く反映しています。令和は一文字ネームが多く、ジェンダーレスに使える名前が増えています。
ママパーク運営事務局が行った調査「2025年生まれ赤ちゃんの名前ランキング」によると、男の子は「碧（あお・あおい）」、女の子は「翠（すい・みどり）」がトップになりました。
碧と翠は、色みとしては「青〜緑」ですが、世界観は異なります。基本色名の「青・緑」と「碧・翠」の文化的ニュアンスを整理しながら、親が子どもに託す理想や生き方を探ってみたいと思います。
碧を用いた表現には、碧海（へきかい）、碧空（へきくう）、碧眼（へきがん）などがあります。印象は、澄んでいる、知性と神秘、距離感のある美しさ、静かな気品など。現実より一段上の青緑、理想化された色であり、青系の色がもつ精神性や非日常を象徴します。名前に用いると、孤高さ・美意識・個性派などを連想させます。
男性名に多い音域は、「あきら・あお・あきと」。音の印象から受ける印象が「男の子の名前」なので、碧（あお・あおい）は自然に男の子へ流れます。
「クールで賢そう」「感情に振り回されない」「広い視野をもつ」。これは今どきの「理知的で穏やかな男の子像」の理想でもあります。親の無意識が、名付けの性差に影響を与えたと考えられます。
「翠」という字の視覚的イメージは、羽、鳥、宝玉を含み、装飾的で曲線的。見た目がやわらかく、女の子の名前にしっくりします。翠（すい・みどり）は、中性的だけれど女性寄りの音です。
日本の名付けでは、男の子はこれから広がり成長することを期待するのに対して、女の子は生まれたときから美しく愛でる存在という無意識の構図が、今もかなり強く残っています。
碧も翠もジェンダーレスなので、逆にしても違和感があるわけではないけれど、日本社会の標準的な期待から少し外れるのではないでしょうか。
碧は「広がりと理性の色」。親は男の子に対して「広がっていく存在」であることを期待するので、碧と名付けるケースが多い。一方、翠は「磨かれた美の色」。親にとって女の子は「愛でられる美」であってほしいと願うので、翠と名付けるケースが多い。
＝＝＝
このように、赤ちゃんの名付けにも、日本語の美意識、無意識の性別観が伺えます。
参考：【27,579名調査】ベイビーストーリー2025年生まれ赤ちゃんの名前ランキング
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
